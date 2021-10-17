В Тобольске молодой человек убил 18-летнюю студентку

В Тобольске в ночь на 17 октября молодой человек зарезал ножом 18-летнюю девушку, которая хотела с ним расстаться. Об этом сообщает 72.RU.

По данным издания, во время конфликта парень несколько раз ударил свою подругу ножом, раны оказались смертельными.

Девушка сумела дойти до соседей и там упала на пол. Соседи вызвали полицию и скорую, но раненая скончалась до их приезда. Молодой человек задержан.

Ранее тюменские полицейские задержали 69-летнего мужчину, который с ножом преследовал двух школьников.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен вооруженный ножом мужчина, который сначала идет, а потом бежит по тротуару за двумя школьниками. Инцидент произошел возле дома №8 на улице Голышева.

По данным полиции, ранее судимого 69-летнего пенсионера задержали и доставили в участок. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нож, который был при нем, изъят. По факту произошедшего проводится проверка, добавили в полиции.