Американская телеведущая сделала комплимент Путину

Телеведущая CNBC Хедли Гэмбл, работавшая модератором на форуме «Российской энергетической недели», сделала комплимент президенту РФ Владимиру Путину, сообщили в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Гэмбл и Путин пообщались за кулисами мероприятия. Телеведущая призналась, что чувствует себя в Москве неуютно из-за холода. На что российский президент ответил, что сибиряки — это не те, кто боится морозов, а те, кто тепло одевается.

«Рада вас видеть! Отлично выглядите. Как себя чувствуете? Не холодно? Комфортно себя чувствуете?» — сказала американская журналистка.

Ранее сообщалось, что Путин сделал комплимент американской телеведущей CNBC Хедли Гэмбл, назвав ее «красивой женщиной».

Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоялся в Москве с 13 по 15 октября 2021 года в ЦВЗ «Манеж». Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и правительство Москвы.