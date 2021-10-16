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На юго-востоке Москвы произошел пожар на площади 400 кв. м.

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t.me/DtOperativno

В столичном районе Печатники произошел пожар на площади 400 квадратных метров, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в одноэтажном административном здании. В 6.30 пожар локализован. В 06.48 пожар полностью ликвидирован на площади 400 кв. м.», — заявили в пресс-службе МЧС.

Данных о пострадавших не поступало.

По информации Дептранса, перекрыт участок Угрешской ул. от Южнопортовой ул. до д.2 с8/9 по Угрешской ул.

«Объехать данный участок можно по ТТК, Южнопортовой ул. и 3-му Угрешскому пр-ду», — добавили в департаменте транспорта.

Причина пожара в настоящий момент устанавливается.

Ранее на юго-западе Москвы произошло возгорание на газовой подстанции.

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