Пресс-секретарь Клинтона рассказал о состоянии здоровья бывшего президента США

Пресс-секретарь Билла Клинтона Ангел Урен сообщил, что бывший президент США идет на поправку после операции, но останется в больнице на еще одну ночь. Об этом он написал в Twitter.

«Президент Клинтон продолжает проходить лечение от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Тенденция изменений всех показателей здоровья складывается в правильном направлении», — написал представитель бывшего президента США.

Он добавил, что Клинтон останется в клинике для получения дополнительных антибиотиков.

Ранее стало известно, что Клинтона доставили в одно из медучреждений Калифорнии из-за заражения «инфекцией, не связанной с COVID-19». Сообщалось, что причиной госпитализации бывшего главы Соединенных Штатов стало заражение крови. Как заявлял официальный представитель Клинтона Ангел Урен, он «выздоравливает» и находится «в хорошем настроении».

Президент США Джо Байден, говоря о здоровье 42-го американского лидера Билла Клинтона, госпитализированного с заражением крови, постучал по дереву.