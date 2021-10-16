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Иммунолог Крючков назвал симптомы COVID-19, при которых требуется госпитализация

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В случае, если у пациента с коронавирусом долгое время держится высокая температура, сильные боли головы, живота и ног, а также одышка и слабость, требуется срочная госпитализация. Об этом заявил Ura.ru генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Высокая температура, которая не сбивается, синюшность, особенно носогубного треугольника, любое некомфортное дыхание, сильный кашель, одышка, очень сильная слабость, вялость, полусонность, невозможность сконцентрировать свое внимание», — сказал иммунолог.

Также важным сигналом для госпитализации являются сильные боли, особенно головные, в животе и в ногах. «Когда тромб идет, это все признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь», — пояснил Крючков.

В то же время врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева уточнила, что по правилам единственным показанием к госпитализациинизкая сатурация (показатель насыщения крови кислородом) и одышка.

«Если при высокой температуре сохраняется нормальная сатурация и нет признаков дыхательной недостаточности, то таких больных нет смысла госпитализировать. Показаниями является снижение сатурации ниже 93, боль в грудной клетке, одышка при минимальном движении, когда увеличена частота дыхания, или пожилые стали сонливыми и быстро отключаются. Тут уже может быть выявлена пневмония <...> с серьезным поражением», — пояснила врач.

Ранее главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко отчитался о неблагоприятном течении коронавирусной инфекции в России. Он посетовал, что в стационары, специализирующиеся на приеме больных COVID-19, поступает очень много пациентов.

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Коронавирус 2019-nCoV
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