Верховный суд признал посещение магазина без маски значительным правонарушением

Верховный суд России посчитал значительным правонарушением поход в магазин без защитной маски в ходе пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

С данной жалобой в ВС страны обратился житель Якутии, привлеченный по статье 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Сотрудники полиции установили, что мужчина находился без средства защиты в магазине «Колобок». В отношении нарушителя был составлен протокол.

Мужчине судом было назначено минимальное возможное наказание — предупреждение.

Однако потом житель решил обжаловать решение суда в ряде инстанций, требуя признать свой проступок малозначительным.

В Верховном суде обратили внимание, что по указу главы республики Айсена Николаева граждане должны носить маски в общественном транспорте и такси, в аптеках, магазинах.

В связи с чем ВС, изучив все доводы, постановил, что нет причин для применения положений статьи 2.9 Кодекса России об административных правонарушениях «О малозначительности преступления и освобождении от наказания».

Ранее в России предложили повысить штрафы за нарушение масочного режима.