В Ленобласти детсадовская карусель оставила ребенка без пальца

Недалеко от Санкт-Петербурге четырехлетнему ребенку оторвало палец неисправным аттракционом в детском саду, передает «Пятый канал».

Сообщается, что инцидент произошел в Кудрово, во Всеволожском районе . По предварительной информации, один из детей на площадке толкнул другого. после чего неисправным аттракционом мальчику оторвало палец. В детском саду не смогли оказать пострадавшему первую помощь, так как медицинский кабинет не работал. «Скорая» ехала к ребенку долго, стоя в пробках — в итоге на операцию он попал примерно через пять часов после получения травмы.

Врачи сообщили, что палец был оторван не полностью, но его не удалось спасти и пришлось ампутировать.

По данных региональных СМИ, ссылающихся на администрацию Всеволожского района, «никакой палец там не отрывало», а всего лишь повредилась ногтевая пластина.

Ожидается, что в пятницу 15 октября в детский сад, где произошел инцидент, приедет комиссия из комитета по образованию Ленобласти с проверкой.

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