Ирбисов в России будут пересчитывать каждые пять лет

Снежных барсов, ирбисов, в России будут пересчитывать раз в пять лет, сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF) на основе соответствующего распоряжения Минприроды, утвердившего ранее предложенную организацией методику учета.

Методика мониторинга состояния популяции снежного барса предполагает фронтальный, то есть полномасштабный, и ежегодный выборочный учет.

«Фронтальный учет планируется проводить раз в пять лет для того, чтобы определять общую численность и границы распространения снежного барса в России, выявить основные угрозы. Ежегодный выборочный учет проводится в доступных местах обитания с целью отследить изменение численности ирбиса в ключевых группировках», — пояснили в WWF.

Ученые также планируют собирать информацию о структуре и изменении ареала обитания снежных барсов, половой и возрастной структуре их популяции, смертности и ее причинах.

«Сегодня мониторинг снежного барса в России ведется на 13 ключевых участках в Республиках Алтай, Тыва и Бурятия, юге Красноярского края, где сосредоточено до 90-95% российской популяции вида», — добавили в Фонде.

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