Бывшая школьница обвинила учительницу в угощении сладостями, чтобы склонить к сексу

Жительница Британии, имя которой не раскрывается, обвинила свою бывшую преподавательницу в гимназии для девочек 46-летнюю Карли Дир в том, что та в течение долгого времени пыталась завязать с ней неподобающие отношения, а также в нескольких эпизодах сексуального насилия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам девушки, Дир была очень сильно в нее влюблена. Как она говорит, учительница задабривала ее сладостями, чтобы после этого трогать ее тело, говорила ей, что «любит ее» и «скучает по ней», а также ревновала ее к молодым людям. Потом их отношения развивались и продолжились после того, как истице исполнилось 18 лет.

На вопрос о том, почему девушка не сказала о произошедшем ранее, она ответила, что расскажи она это в юном возрасте, ей бы никто не поверил. Она добавила, что бывшая учительница якобы предлагала ей взятку в размере £10 000 за то, что она не будет обращаться к органам правопорядка.

Сторона защиты отрицает обвинения в неподобающем поведении, использовании позиции силы и развратном поведении с лицом младше 17 лет, лишь признав, что Дир занималась с истицей сексом после наступления совершеннолетия последней.

Ранее сообщалось, что израильского учителя отстранили от работы после жалоб о сексуальных домогательствах в отношении учеников.