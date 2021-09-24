Гинцбург заявил о смертельной опасности еще одного нашествия микроорганизмов

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург в прямом эфире Российского еврейского конгресса заявил об опасности нового нашествия микроорганизмов, сравнимого с нынешней пандемией коронавируса.

«Эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто не выдержать, поэтому нужно сделать очень серьезные выводы, как научные, так и организационные. Надо иметь очень четкий план действий», — считает Гинцбург.

Ученый призвал подготовить подробный план противодействия новым пандемиям, при этом отметив, что этот план необходим даже если в ближайшее время новых пандемий не ожидается. Гинцбург считает, что такие меры помогли бы облегчить борьбу с нынешней пандемией коронавируса.

Ранее директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о вакцинах, которые сочетаются со «Спутником V».