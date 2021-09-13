Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Деменко назвал ничью хорошим результатом для «Зенита» против «Челси» 15:48
Лана Дель Рей объяснила, почему отказалась от социальных сетей 15:47
В посольстве Судана рассказали, когда будет подписано соглашение с РФ... 15:45
Собянин сообщил о начале отопительного сезона в Москве 15:43
На Украине запретили гастроли Моргенштерна 15:43
В правительстве Иркутской области рассказали о состоянии пассажиров потерпевшего... 15:43
Черчесов поблагодарил завершившего карьеру в сборной России Фернандеса 15:39
В работе ICQ произошел сбой 15:33
Выросший в джунглях мужчина умер от рака после возращения к людям 15:30
Родители обнаружили ссылку на порносайт в учебнике 6-го класса 15:27

«Спутник Лайт» показал эффективность почти до 84% среди пожилых в Аргентине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Российский фонд прямых инвестиций/РИА «Новости»

Российская вакцина «Спутник Лайт» показала эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет во время исследования в Аргентине. Результаты эксперимента представлены в научном журнале EClinicalMedicine, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что данная вакцина продемонстрировала намного более высокую эффективность против COVID-19 среди пожилых людей по сравнению с многими двухкомпонентными вакцинами.

Кроме того, «Спутник Лайт» показал действенность против госпитализации на уровне 82,1-87,6%. Расчеты основаны на данных более 40 тысяч пациентов, которые были получены минздравом провинции Буэнос-Айрес.

Авторами опубликованного в EClinicalMedicine исследования выступили 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса.

Ранее аргентинская компания Richmond в своем Twitter сообщила, что в Аргентине было произведено 5 069 625 доз российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин
Полуостров в отключке. Какие интернет-сервисы недоступны в Крыму
Как зарубежные технологические компании блокируют крымчан
«Правительство поддержит»
Мишустин подтвердил отмену обязательного техосмотра
Песков заявил, что обсуждение Крыма невозможно на встрече Путина и Зеленского
Собянин сообщил о начале отопительного сезона в Москве
Названы регионы с самыми большими штрафами за нарушение ПДД
Олимпиец Никита Нагорный объяснил, почему запарковал призовой BMW на газоне
Новости и материалы
Деменко назвал ничью хорошим результатом для «Зенита» против «Челси»
Лана Дель Рей объяснила, почему отказалась от социальных сетей
В посольстве Судана рассказали, когда будет подписано соглашение с РФ по военной базе
На Украине запретили гастроли Моргенштерна
В правительстве Иркутской области рассказали о состоянии пассажиров потерпевшего крушение L-410
Черчесов поблагодарил завершившего карьеру в сборной России Фернандеса
В работе ICQ произошел сбой
Выросший в джунглях мужчина умер от рака после возращения к людям
Родители обнаружили ссылку на порносайт в учебнике 6-го класса
Деменко допустил, что Фернандес не чувствовал себя комфортно в сборной России
Путин проведет совещание с руководством «Единой России» 14 сентября
Польша ограничила прием российской нефти через трубопровод «Дружба»
Миллениалы оказались изобретательнее бумеров во вкусовых предпочтениях
В Петербурге подтопило Московский вокзал
Мосгорсуд со второй попытки не смог набрать присяжных по делу Арашуковых
Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что Караваев заменит Фернандеса в сборной России
Друг фронтмена «25/17» опроверг сообщения о его исчезновении после стрельбы
Пациент тюменской больницы спел в очереди для пациентов хит Тото Кутуньо
Все новости
Пилот разбившегося в Приангарье самолета назвал причину трагедии
Выживший в авиакатастрофе пилот L-410 считает возможной причиной крушения отказ системы навигации
Медведев издевательски праздновал победу, Джокович плакал: чем запомнится финал US Open
Джоковича оштрафовали за неспортивное поведение после проигрыша Медведеву в финале US Open
«Никто не видел Тупака мертвым»
Почему фанаты считают, что Тупак до сих пор жив
Обед во время теракта и фуа-гра для солдат
Бывший шеф-повар французских президентов рассказал о служении отечеству
Пять лет в розыске: как у россиян изымают машины по иску Интерпола
У жителя Белгорода отняли автомобиль и вернули иностранцу
Это не мусор: как некодирующая ДНК защищает организм от вирусов
Ученые объяснили роль вирусных фрагментов в ДНК млекопитающих
Афганистан, кино, тату и бардовский свитер: 70 лет Розенбауму
Почта, защита выплат и малый бизнес: какие поручения утвердил Путин
На сайте Кремля опубликован список поручений президента по итогам съезда «Единой России»
Кричит и кровоточит: как российские роботы помогают обучать зарубежных врачей
Отечественные роботы помогут нам слезть с нефтегазовой иглы, считают в Госдуме
«Подобна машине времени»: ученые создали виртуальную Вселенную
Создана самая детальная виртуальная Вселенная, доступная всем желающим
«Компании с мировым именем нас обманывают, не стыдясь»
Глава Минприроды о лесных пожарах, экологической ответственности и новых месторождениях
Зарплатная реформа: как и где пройдет эксперимент с оплатой труда педагогов
Власти определились с регионами, где начнут по-новому платить учителям
Люди против роботов: как не ошибиться в выборе будущей профессии
Люди против роботов: как не ошибиться в выборе будущей профессии
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях