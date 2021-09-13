«Спутник Лайт» показал эффективность почти до 84% среди пожилых в Аргентине

Российская вакцина «Спутник Лайт» показала эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет во время исследования в Аргентине. Результаты эксперимента представлены в научном журнале EClinicalMedicine, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что данная вакцина продемонстрировала намного более высокую эффективность против COVID-19 среди пожилых людей по сравнению с многими двухкомпонентными вакцинами.

Кроме того, «Спутник Лайт» показал действенность против госпитализации на уровне 82,1-87,6%. Расчеты основаны на данных более 40 тысяч пациентов, которые были получены минздравом провинции Буэнос-Айрес.

Авторами опубликованного в EClinicalMedicine исследования выступили 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса.

Ранее аргентинская компания Richmond в своем Twitter сообщила, что в Аргентине было произведено 5 069 625 доз российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».