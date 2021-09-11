Роскосмос подарил Москве на День города снимок из космоса

Государственная корпорация Роскосмос поздравила Москву с 874-летием, опубликовав в Twitter фотографию столицы, снятую с орбиты.

«Поздравляем с Днем города Москвы! Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны. В столице расположено свыше 40 предприятий отрасли», — подписали снимок в Роскосмосе.

В госкопорации напомнили, что более 100 тыс. москвичей «внесли свой вклад в становление космической эры».

Снимок был сделан спутником дистанционного зондирования «Ресурс-П».

Ранее московский мэр Сергей Собянин рассказал, как в столице пройдет День города — будет фейерверк, однако проведение больших концертов не планируется .

Концерт состоится в центре Москвы — в парке Зарядье, а на площадках города пройдет фестиваль «Цветочный джем», где можно «погулять, покушать и полюбоваться инсталляциями».