В США врезавшийся в здание мусоровоз раскрыл плантацию марихуаны

В американском штате Мичиган мусоровоз врезался в здание. Нанесенные помещению повреждения открыли доступ к плантации незаконно выращиваемой марихуаны. Об этом сообщает портал WXYZ.

ДТП произошло 8 сентября, когда грузовик ехал на юг по Mound Road. У автомобиля отказали тормоза на красный свет, и он свернул на дорогу с менее оживленным движением, чтобы избежать столкновения с машинами в автомобильном потоке.

В итоге мусоровоз врезался в один автомобиль, уклонился от встречного движения и остановился только тогда, когда врезался в здание.

Майк Палмиери, владеющий бизнесом по соседству от пострадавшего здания, предоставил кадры аварии. При этом он поделился с журналистами своим мнением о случайно раскрытой марихуановой плантации.

«Мы знали, что что-то происходит по соседству, но мы были соседями, которые держались особняком. Но ощущали странный сильный запах», — указал Палмиери. Сосед пояснил, что запах был резким и напоминал скунсовый.

Следователи рассказали, что после аварии внутри здания было обнаружено около 60 кустов марихуаны. По данным властей, здание сдавалось в аренду двум людям.

Полиция Стерлинг-Хайтс — города, где мусоровоз раскрыл базу наркодилеров, — расследует это дело.

Майк Палмиери указал, что такое соседство влекло за собой большую преступность в районе.

Ранее канадские исследователи выявили связь между употреблением марихуаны и инфарктом миокарда у молодых людей. Взрослые люди моложе 45 лет, признавшиеся в недавнем употреблении каннабиса, в два раза чаще страдали от сердечных заболеваний.