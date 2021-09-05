Врачи из США рассказали, какая привычка поможет продлить жизнь

Врачи из Северо-Западного университета в США выяснили, что люди, которые проходят минимум 7 тыс. шагов в день, снижают риск смерти от естественных причин. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

В эксперименте приняли участие 2110 женщин и мужчин в возрасте от 38 до 50 лет, за физической активностью которых наблюдали с 2006 по 2018 годы. Участников разделили на три группы: в первой категории люди делали менее 7 тыс. шагов в день, во второй — от 7 до 10 тыс. шагов в день, в третьей — более 10 тыс. шагов.

Результаты показали, что риск смерти от естественных причин в группах участников с высоким и средним уровнем физической активности был гораздо ниже, чем у тех, кто делал менее 7 тыс. шагов в день.

Ранее ученые заявили, что органы людей, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, могут «стареть» на десятилетия.