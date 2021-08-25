Появилось видео с пожарными, попавшими в огненное кольцо в Мордовском заповеднике

Сотрудники МЧС попали в огненное кольцо, которое образовалось из-за лесного пожара в Мордовском заповеднике. Кадры с места ЧП опубликовали в Telegram-канале РИА «Новости».

«Пожарные в Мордовском заповеднике на границе с Нижегородской областью сумели вырваться из огненной ловушки. Из-за сильного ветра верховой пожар отрезал людей от путей эвакуации, но благодаря слаженным действиям всех удалось вывести по «тропе спасения», — уточняет агентство.

По последним сведениям, в результате происшествия никто не пострадал, техника цела.

Согласно информации Mash, в составе группы спасателей было 55 человек, а также 18 единиц техники. Все они принимали участие в тушении леса. Однако поднялся ветер и ситуация с тушением возгорания усугубилась.

Для того чтобы выбраться из ловушки, огнеборцы рубили деревья по внутреннему краю кольца, тушили пламя. С помощью второй бригады, приехавшей на подмогу, работники экстренного ведомства выбрались.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выделил дополнительные 24 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами.