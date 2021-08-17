В Москве в понедельник ожидается до +32°С

Синоптики пообещали, что в Москве во вторник, 17 августа, будет до +32°С. В столице установится переменная облачность, осадков не будет, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +30...+32°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +17...+19°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст., а ночью — 746 мм рт. ст.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил об аномально теплой погоде на всей территории России.