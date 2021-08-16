На Камчатке нашли «черный ящик» разбившегося Ми-8

По предварительным данным, специалисты нашли внутри упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 бортовой самописец. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трёх погибших и, предположительно, «черный ящик», — сказано в заявлении.

Власти также сообщили, что для поднятия бортового самописца привезут специальное оборудование.

Утром 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.