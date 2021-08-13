Перевозчик заявил, что взорвавшийся в Воронеже автобус был исправен

Автобус, в котором в Воронеже раздался взрыв, был технически исправным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на транспортную компанию «АТП-1».

Данной организации принадлежал автобус, где вечером 12 августа произошло ЧП.

«Автобус был технически исправен. Дизельный автобус, на газ такие переходить не могут», — уточнили представители предприятия.

Взрыв произошел в Воронеже на улице Кольцовской недалеко от остановки. Пострадали 19 человек, двое позже умерли. В настоящий момент отрабатывается несколько версий произошедшего. По факту взрыва в центре Воронежа заведено уголовное дело.

Также губернатор региона Александр Гусев отдал ряд распоряжений транспортным компаниям города. С водителями, механиками и другими работниками автобаз организуют внеплановые инструктажи. При этом с 13 августа на конечных остановках будут осуществляться массовые проверки наземного транспорта.

СК классифицировал взрыв автобуса в Воронеже как оказание услуг, угрожающих безопасности.