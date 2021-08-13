У главного конструктора модуля «Наука» Кузнецова произошел инсульт

Замгенерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Александр Кузнецов, главный конструктор модуля «Наука» пережил инсульт. Об этом заявил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

Кузнецов руководил всем процессом подготовки к запуску модуля.

«2 августа — через несколько дней после завершения восьмидневного полета модуля «Наука» и его стыковки с МКС, Александр Кузнецов был доставлен в больницу с подозрением на инсульт», — пояснил источник в отрасли.

К ухудшению самочувствия 61-летнего главного конструктора модуля привело серьезное напряжение в работе членов государственной комиссии. Она занималась доработкой модуля «Наука» и последующим его запуском.

В начале текущей недели Кузнецов пошел на поправку и его выписали из больницы, сейчас он проходит реабилитацию.

Кузнецов, другие специалисты и члены госкомиссии все восемь дней полета модуля трудились в Центре управления полетами. Они почти не уходили из данного помещения.

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