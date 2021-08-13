Минздрав: трое пассажиров взорвавшегося автобуса находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавший при взрыве автобуса в Воронеже находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как рассказали в ведомстве, в результате ЧП один человек погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести.

Всего при взрыве пострадали 19 человек. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести в воронежские больницы.

Автобус взорвался вечером 12 августа возле остановки общественного транспорта. В салоне в этот момент находились около 30 человек.

Водитель заявил прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС, что его транспортное не было оборудовано газовыми баллонами, так как работает на дизельном топливе.

Следов взрывчатых веществ в автобусе не нашли, рассказал «Интерфаксу» информированный источник

Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. С 13 августа на всех конечных остановках города будут организованы проверки пассажирского транспорта.