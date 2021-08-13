Медицинский работник из Англии, насиловавший пациентов, получил шесть лет тюрьмы

В Англии, в графстве Чешир, сотруднику медицинского учреждения Бенджамину Пулу был вынесен приговор за пять случаев сексуального насилия против пациентов с эпилепсией, сообщает телеканал «Би-би-си».

Пула приговорили к шести годам тюрьмы после того, как одна из пациенток предоставила полиции доказательство насилия — кадры со камеры, установленной в ее будильнике.

Медицинский работник насиловал своих жертв в тот момент, когда у них случались эпилептические припадки. Кроме женщины, предоставившей доказательства, с показаниями обратились еще несколько человек.

Бенджамин Пул рассчитывал, что жертвы не вспомнят о произошедшем насилии из-за своих припадков.

Ранее в Южной Корее предложили ужесточить наказание за «терроризм со спермой».