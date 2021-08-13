В Австралии полиция задержала 7 человек с наркотиками на сумму $24 млн

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс задержала семь человек и уничтожила подпольную лабораторию по производству наркотиков, изъяв партию метиламфетамина и кокаина на сумму $24 млн, сообщает ТАСС.

«Детективы отдела по борьбе с наркотиками предъявили обвинения семи мужчинам после спецоперации, в ходе которой была пресечена деятельность подпольной лаборатории. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли 150 кг метиламфетамина и 14 кг кокаина общей стоимостью в 33 млн австралийских долларов, а также 1,5 млн австралийских долларов наличными и большое количество химических веществ, необходимых для производства наркотиков», — рассказали в полиции штата.

Задержанные получили обвинения в незаконном обороте наркотиков и организации преступной группы, а один из семи задержанных также был обвинен в нарушении миграционного законодательства.

Ранее стало известно, что в колонию в Забайкалье присылали наркотики в грецких орехах.