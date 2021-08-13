До +23°С ожидается в Москве 13 августа

В пятницу, 13 августа, жителей Москвы ожидает облачная погода, столбики термометров покажут до +23°С. Об этом сообщается на портале Гидрометцентра России.

В течение дня в столице и Подмосковье прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет +21...+23°С. Скорость западного ветра не превысит 12 м/c.

Атмосферное давление составит около 749 мм рт. ст. Ночью температура воздуха опустится, достигнув значения в +12°С. По области также ожидается небольшой дождь, а ночью температура может опуститься ниже +10°С.

При этом показатели атмосферного давления и ветра останутся идентичными дневным.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что последний месяц лета будет в Центральной части России дождливым и умеренно теплым. Жаркая погода будет только в первой декаде августа.