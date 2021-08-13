В Мексике сегодня пройдут переговоры правительства и несистемной оппозиции Венесуэлы

В Мексике в пятницу, 13 августа, пройдут переговоры правительства и несистемной оппозиции Венесуэлы, сообщает сообщает Associated Press со ссылкой на министерство иностранных дел Мексики.

«Начало процесса переговоров и венесуэльского диалога запланировано на 13 августа в 16.30, место встречи будет объявлено утром в пятницу», — указано в сообщении МИД Мексики.

От правительства Венесуэлы в переговорах примут участие спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, а также сын президента Мадуро — Николас Эрнесто Мадуро Герра, депутат от правящей партии.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро допустил участие США в переговорах с оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо.

Мадуро много раз говорил об открытости к диалогу с оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо. Противники действующего президента обвиняют его в фальсификации выборов 2018 года.