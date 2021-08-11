Врач рассказал об особенностях нового «йота»-штамма

Более смертоносные штаммы COVID-19, как, например, йота, обычно не вытесняют все остальные, так как вирус не может существовать вне живого организма. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщает РИА «Новости».

«В любом случае вирус будет мутировать, периодически будут появляться линии, которые будут более патогенны и более летальны, это однозначно. Однако выживать будут те линии, которые легче передаются и являются более заразными», — рассказал он.

Тимаков объяснил, что для того, чтобы понять, способен ли «йота»-штамм коронавируса вытеснить вариант «дельта», необходимо проанализировать эпидемиологию нового штамма.

«По факту ни одной инфекции не выгодно убивать человека, вирус живет в организме человека, во внешней среде ему не выжить», — заключил врач-инфекционист.

Ранее ученые из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете провели исследование и установили, что выявленный в Нью-Йорке вариант коронавируса «йота» оказался на 82% более летальным, чем уже известные разновидности патогена.