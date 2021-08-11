ВОЗ призвала бороться с «постыдным» неравенством при распределении вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала бороться с неравенством при распределении противокоронавирусных вакцин между странами. Об этом сообщает Dawn.

Высокопоставленный советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлворд заявил, что в мире есть около 20 человек, которые могли бы положить конец «постыдному» вакцинному неравенству.

«Это люди, которые возглавляют крупные компании, занимающиеся этим (вакцинами — прим.). Это те, кто является главами государств, заключающих контракты на вакцины, а также это люди, которые возглавляют страны, производящие вакцины», — сказал представитель ВОЗ.

Он призвал этих людей решить проблему с вакцинами до конца сентября текущего года, чтобы 10% населения каждой страны были вакцинированы.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции заявил о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября.

По оценкам организации, на сегодняшний день в мире существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу вакцины гораздо меньше людей, чем в более богатых.