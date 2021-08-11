Эксперт заявил, что без вакцины выработка коллективного иммунитета в РФ заняла бы до 10 лет

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что выработка коллективного иммунитета к коронавирусу в России естественным путем заняла бы от 7 до 10 лет. Об это сообщает ТАСС.

«Если мы будем рассматривать естественный механизм выработки иммунитета, формирование 60-70 процентов, то потребуется 7-10 лет», — подчеркнул Горелов.

Он добавил, что мутации COVID-19 происходят только в организмах людей, у которых нет иммунитета.

Горелов отметил, что в случае, если охват вакцинации достигает от 60 до 70%, то можно дать шанс 6%, которые в силу показателей здоровье не могут быть привиты, спасти свою жизнь, не встретившись с кривой инфекции.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная заявила, то ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России стабилизировалась, хотя и остается напряженной.

По ее словам, несмотря на активную динамику данных, в целом по стране можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших.