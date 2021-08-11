В Москве ожидается переменная облачность и дождь

В среду 11 августа в столице температура воздуха прогреется до +24-26°С, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно. Небольшой дождь, по области местами умеренный», — говорится в сообщении.

Порывы ветра в течение дня будут менять свое направление и составят 3-8 м/c.

Ранее сообщалось, что жителей столицы в августе ждет по большей части ждет комфортная, «даже жарковатая» погода, которая продлится как минимум до середины месяца. В Центральном регионе сопровождаться она будет повышенным температурным фоном — +27-30°С, что выше нормы на 4-5°С.

Отличительной чертой предстоящей погоды в Москве и близлежащих областях станет возвращение по-летнему теплых ночей — температура будет в диапазоне +16-18°С, считают метеорологи. В то же время синоптики отмечают продолжающуюся борьбу циклона и антициклона в европейской части России, из-за чего погода в ближайшее время будет изменчива, то есть дни без осадков будут чередоваться днями с облачной погодой и кратковременными дождями.