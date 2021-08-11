Исследование показало, что люди стали причиной вымирания сотни видов птиц

Тель-Авивский университет и Научный институт Вейцмана опубликовали результаты исследования, которое показывает, что множество видов птиц вымерло в первую очередь из-за человека. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно данным исследования, за последние 20-50 тыс. лет исчезло около 10-20% всех видов птиц.

Ученые отмечают, что у большинства вымерших видов были схожи черты. Например, они были крупными, обитали на островах и не умели летать.

В исследовании утверждается, что эти особенности делали их легкодоступными для людей и других хищных животных, которые охотились на них в поисках пищи. Это привело к исчезновению 496 видов птиц.

«Мы надеемся, что результаты исследования могут послужить предупреждающим сигналом относительно существующих видов птиц, которым угрожает исчезновение. Но стоит отметить, что за тысячи лет условия значительно изменились. Сегодня основная причина исчезновения птиц – разрушение естественной среды их обитания», — рассказал профессор Школы зоологии факультета естественных наук имени Джорджа С. Уайза Шай Мейри.

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