В Индии отстраненный полицейский убил журналиста отверткой

Журналиста, разоблачившего коррупцию в полиции индийского штата Андрхра-Прадше, с помощью отвертки убил отстраненный полицейский. Об этом сообщает The Logical Indian.

Правоохранительные органы считают, что полицейский убил журналиста, чтобы отомстить за свое отстранение.

Суперинтендант местной полиции Кумар Редди подчеркнул, что убийца сговорился со своим братом и позвали журналиста на встречу, после чего первый забил репортера до смерти.

Для организации расследования и ареста подозреваемых были сформированы две полицейские группы.

Ранее в индийском штате Ассам отец продал своего двухлетнего сына и приобрел на полученные деньги наркотики.

Как сообщается, Аминула Ислама сделал это за 40 тыс. рупий (почти 40 тыс. руб.).

Инцидент случился в деревне Лахарихат в 80 км к востоку от Гувахати. В полицию обратилась мать ребенка Рукмина Бегум.

По информации издания, она несколько месяцев жила у своего отца из-за причастности мужа к торговле наркотиками. После одной из встреч Ислама с мальчиком он не вернул ребенка домой.