Сбежавшего с арены для боя быка, забодавшего двух человек, сбили на машине

Испанские полицейские расследуют дело об умышленном убийстве быка, которого сбили автомобилем. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации утверждается, что животное сбежало с арены для боев через плохо закрытую дверь.

Во время выступления бык успел забодать двух мужчин во возрасте 63 и 74 лет. В публикации отмечается, что одного из них выписали из больницы, а второй выздоравливает после операции.

Представители политической партии PACMA, члены которой борются за права животных, осудили произошедшее.

«Мы уже готовим официальную жалобу и будем бороться за то, чтобы виновные заплатили за то, что они сделали», — заявили в PACMA.

Испанская полиция уже опознала водителя автомобиля.

В настоящее время ведутся два расследования. В первом специалисты пытаются выяснить каким образом быку удалось сбежать, во втором – определить, подверглось ли животное жестокому обращению.

Ранее испанские матадоры вышли на демонстрации в 30 городах страны, требуя от правительства поддержки, поскольку из-за пандемии COVID-19 отменились все представления корриды.