Англичанка воссоединилась с пропавшим котом спустя 13 лет после ее исчезновения

46-летняя Натали Райт воссоединилась со своим котом Оззи, после его пропажи в 2009 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Оззи пропал из дома женщины в Ньютон-Эбботе в 2009 году.

Тогда мать двоих детей потратила месяцы на поиски животного, пыталась найти кота с помощью камер видеонаблюдения. Но спустя несколько лет все же пришла к тому, что животное могло просто уйти навсегда.

Но неожиданно, Оззи и Натали удалось воссоединиться, после того как кот был найден в парке неподалеку от дома.

После того, как животное вернулось домой, оно узнало своих старых соседей – кота и собаку, которые жили все эти годы с Натали.

Женщина утверждает, что по возвращении домой Оззи сразу же отправился к своему любимому месту для сна.

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