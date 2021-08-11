Власти Китая эвакуировали 150 тысяч человек ради возвращения слонов домой

В юго-западной китайской провинции Юньнань 14 индийских слонов покинули свою привычную среду обитания и за несколько месяцев прошли порядка 500 км, поедая урожай на миллионы долларов, сообщает BBC.

«По мере приближения стада к поселениям людей временно переселяли, чтобы предотвратить конфликт, поскольку местные жители пытались защитить свои посевы и дома», — говорится в сообщении.

Всего за этот период пришлось эвакуировать порядка 150 тысяч человек. Перемещение стада отслеживали более 25 тысяч полицейских с использованием транспортных средств и беспилотников. К июню животные дошли до окраин столицы провинции — города Куньмин.

Попытки остановить слонов и отправить обратно в заповедник Мэнъянцзы сначала не увенчались успехом, но, в конце концов, стадо развернулось и двинулось обратно. Чтобы они шли правильной тропой, на их пути соорудили электрические заборы и искусственные дороги.

Эксперты телеканала не могут назвать точную причину, по которой слоны покинули заповедник. Некоторые предполагают, что неопытный лидер мог сбить стадо с пути, в то время как другие полагают, что слоны могли искать новую среду обитания.

Ранее Джошуа Плотник из Городского университета Нью-Йорка предположил, что побег животных связан с поиском ресурсов, количество которых уменьшается из-за постоянного истощения природы в естественном ареале слонов из-за загрязнения рек и вырубки лесов. Чен Миньюн из Юньнаньского университета высказал другую теорию: по его словам, причиной бегства стала дезориентация или неопытность главной слонихи стада, за которой обычно следуют животные.