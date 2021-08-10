Разведслужбы США, которые получили указание от президента Джо Байдена установить источник появления коронавируса SARS-CoV-2, пытаются компрометировать правительство Китая. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на источник.

«США пытаются найти «дыры» в политике КНР по контролю над эпидемией и планируют продолжать оказывать давление на ВОЗ и сговариваться со своими союзниками, чтобы давить на Китай в попытке дискредитировать китайское правительство за «сокрытие правды о происхождении вируса», — отмечает издание.

По информации Global Times, власти США пытаются установить контакт с людьми из системы здравоохранения, в биологических научно-исследовательских институтах и непосредственно с жителями Уханя, чтобы найти среди них осведомленные лица, которые были свидетелями начальной стадии эпидемии в Ухани.

Вирусолог из Университета Уханя Ян Чжаньцю в беседе с изданием заявил, что предпринимаемые американской стороной шаги в рамках этого расследования показывают, что поиски истоков вируса носят не научный, а политический характер.

В мае президент США Джо Байден призвал американское разведывательное сообщество уделить больше внимания теории происхождения коронавируса и сообщить о результатах в течение трех месяцев.