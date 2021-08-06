Все пассажиры туристического самолета, пропавшего на Аляске, погибли

Все шесть пассажиров экскурсионного туристического самолета, пропавшего на Аляске, погибли, сообщает местное издание Alaska Public Media.

«Пять пассажиров и пилот погибли в авиакатастрофе возле Кетчикана», — сообщили в береговой охране США.

Самолет марки de Havilland Beaver был обнаружен в восьми милях на северо-восток от Кетчикана, морского порта на западе Аляски. Крушение произошло в районе национального заповедника «Туманные фьорды».

Associated Press сообщает, что пассажиры самолета прибыли на Аляску на круизном лайнере Nieuw Amsterdam.

Ранее сообщалось, что экскурсионный самолет пропал над Аляской.

По данным береговой охраны региона, сигналы бедствия шли с высоты около 400 метров, однако поисковая операция была отложена из-за тяжелых погодных условий.