МВД: в России незаконно находятся более 700 тысяч выходцев из стран СНГ

В МВД рассказали, сколько выходцев их стран СНГ находятся на территории России нелегально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«На сегодняшний день в тени продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств — участников СНГ», — сообщили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что МВД запретит въезд в Россию участвовавшим в массовых драках иностранцам.

Отмечается, что во время драк создавалась угроза жизни и здоровью людей, применялась сила против сотрудников правоохранительных органов, а также блокировалось движение транспорта. Задержанные иностранцы были арестованы на 15 суток, теперь им будет запрещен въезд в Россию. Если они не покинут территорию страны самостоятельно, то будут выдворены.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы у метро «Кузьминки» произошла массовая драка мигрантов из республик Средней Азии, в ней участвовали почти 200 человек. Полиция жестко задерживала участников потасовки, более 90 человек доставлены в отделения МВД. Причиной столкновения, по ряду данных, стал конфликт между таджиками и киргизами.