В Краснодарском крае мужчина выстрелил в полицейского и отрезал себе язык

Полиция в Краснодаре задержала 29-летнего мужчину, который дважды выстрелил из травматического оружия в сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщает СК по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в ходе задержания он отрезал себе часть языка, но сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным следствия, 30 июля в хуторе Ленина полицейский попросил подозрительного мужчину остановиться, но в ответ он выстрелил в полицейского и скрылся. У сотрудника полиции был зафиксирован кровоподтек туловища и бедра.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сейчас следователи проверяют информацию о его причастности к незаконному обороту наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Москве голый душевнобольной мужчина напал на сотрудника полиции и нанес ему травмы средней тяжести. В ведомстве уточнили, что пострадавший сотрудник полиции, получивший травму в области шеи, никому не рассказал о происшествии, в связи с чем будет проведена служебная проверка.