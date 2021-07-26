В результате сильных дождей на Колыме потушены практически все лесные пожары

Площадь лесных пожаров в Магаданской области уменьшилась с 63 тыс. га до 95 га. Благодаря ливневым дождям были потушены практически все очаги возгорания на территории региона, уточнили в пресс-службе МЧС на официальном сайте.

«В Магаданской области зафиксированы четыре природных пожара. Площадь активного горения 95 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — заявили в пресс-службе экстренного ведомства.

23 июля в Магаданской области было объявлено экстренное предупреждение о сильных дождях в восьми муниципалитетах. В регионе затем выявили шесть лесных пожаров на площади.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев сообщил о неблагоприятном прогнозе по развитию природных пожаров. Он добавил, что с началом пожароопасного сезона 2021 года на территории страны возникли около 11 тыс. очагов лесных пожаров.