Безработный сын обиделся на родителей за то, что они дали ему $100 тыс. и «избаловали» его

Мужчина, который на протяжении нескольких лет был безработным, пожаловался на своих родителей из-за того, что они подарили ему десятки тысяч долларов, оплатили его обучение в колледже и таким образом избаловали его, пишет издание Metro.

«Давайте начнем вот с чего: в прошлом августе моя мама подарила мне день рождения $100 тыс. Я выразил ей свое негодование», — написал в своем микроблоге в Twitter Цяочу Юань.

Молодой человек посвятил своей проблеме 35 твитов, в которых он рассказал, что за несколько дней до этого находился под воздействием психотропных веществ и тогда решился на то, чтобы поделиться своей жизненной ситуацией.

«Причина, по которой я все еще жив и не умираю с голоду на улице, несмотря на то, что у меня не было работы последние три года, заключается в том, что мои родители посылают мне деньги, потому что они меня любят», — добавил Юань.

Родители молодого человека полностью оплатили его обучение в Массачусетском технологическом институте. Парень признался, что писал свои твиты с позиции привилегированного человека и обвинил своих родителей в том, что они всегда заботились о нем «только материально, но не эмоционально».

Юань добавил, что понимает, почему родители так поступают, но пожаловался на «чрезмерную опеку» с их стороны «различными способами».

«Они даже никогда не заставляли меня делать работу по дому. Я был очень избалован, и, оглядываясь назад, я понимаю, что это плохо повлияло на меня», — написал он.