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Врач назвал распространенную ошибку, из-за которой может развиться рак

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Главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко в интервью порталу «Доктор Питер» рассказал, что кариес, который возникает из-за неправильной чистки зубов, может привести к развитию онкологических заболеваний.

Он также добавил, что осложнения, которые появляются в результате нелеченого кариеса, могут стать причиной бактериального эндокардита — приобретенного порока сердца, заболеваний гайморовых пазух и гнойных воспалений мягких тканей.

Яременко также назвал наиболее распространенные ошибки во время чистки зубов. Медик рассказал, что чистить зубы необходимо как минимум два раза в день и не использовать ополаскиватели для рта вместо чистки зубов. Уделять личной гигиене следует не менее 15 минут. Менять зубные щетки врач посоветовал не реже, чем раз в три месяца, а также правильно их подбирать, исходя из их жесткости. Также специалист предостерег от того, чтобы использовать зубные порошки.

Ранее генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что выкуривание больше пяти сигарет в день на 20% повышает риск возникновения рака.

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