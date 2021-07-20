Американский производитель вакцины работает над планом банкротства

Американская компания Johnson & Johnson (J&J) рассматривает возможность создания и последующего банкротства дочерней организации, которой передадут обязательства по судебному разбирательству в деле об одном из ее продуктов, сообщает Reuters.

В частности, речь идет о детской присыпке, которая, как предполагается, вызывает рак.

Адвокаты компании в настоящее время обсуждают с юристами истцов возможные варианты урегулирования этого спора. Как утверждают источники агентства, в ходе этих дискуссий один из представителей J&J рассказал, что компания может пойти по пути банкротства, что позволит снизить некоторую часть компенсаций пострадавшим.

Окончательного решения по поводу возможного банкротства, как сообщает издание, Johnson & Johnson пока еще не приняла.

Ранее в J&J заявили, что их вакцина от коронавируса ее разработки эффективна против «дельта»-штамма COVID-19.