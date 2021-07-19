Россияне выступили против жестких коронавирусных ограничений

Большинство россиян выступают против введения жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса, показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

У респондентов спрашивали, следует ли в России вводить меры, подобные тем, что запланировали власти Франции: там с августа в рестораны, торговые центры, поезда и самолеты смогут попасть только привитые граждане и те, кто получил отрицательный тест на COVID-19.

«56% опрошенных против запретов для непривитых ходить в магазины, ездить в поездах и летать на самолетах. В комментариях противники подобных мер напоминают, что столь серьезные ограничения нарушают права человека и не гарантируют снижения заболеваемости», — говорится в опросе.

В том, что без жестких запретов не обойтись, убеждены 26% россиян: они полагают, что бороться с коронавирусом можно только с помощью массовой вакцинации. 18% затруднились оценить необходимость введения таких норм.

Жесткие меры, подобные тем, что запланированы во Франции, мужчины одобряют чаще женщин (28% против 23%). При этом в Санкт-Петербурге и регионах запрет на вход в рестораны, торговые центры, поезда и самолеты без справки о вакцинации от коронавируса одобряют чаще, чем в Москве (по 27% против 21%).

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.