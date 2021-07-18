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Подозреваемый в двойном убийстве в Сухуме задержан

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Сотрудникам МВД Абхазии удалось задержать мужчину, который подозревается в совершении двойного убийства в Сухуме. Об этом заявили в пресс-службе ведомства на официальном сайте.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками угрозыска МВД совместно с отделением угрозыска столичного УВД по подозрению в совершении убийства, имевшего место примерно в 19.54 у дома №8 по улице 30 сентября в Новом микрорайоне Сухума, задержан Игорь Гудалия», — уточнили представители подразделения.

Фигурантом стал уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района. Гудалия 1979 года рождения, следственные действия в связи с нападением продолжаются.

В субботу, 17 июля, МВД Абхазии подтвердило данные о перестрелке в Сухуме. Двое человек погибли, еще один пострадал.

Также уточнялось, что туристы из России не пострадали при перестрелке в Сухуме.

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