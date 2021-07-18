Порядок проведения обследований для переболевших коронавирусом уточнили

Переболевшие COVID-19 смогут пройти бесплатное обследование в поликлинике через 60 дней после выздоровления. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на документ Минздрава России, вступивший в силу 18 июля.

Данным приказом уточняется порядок проведения углубленной диспансеризации, начавшейся 1 июля текущего года.

В первую очередь на диспансеризацию станут приглашать людей, которым диагноз поставили официально и они лечились от коронавирусной инфекции дома под наблюдением врача или в стационаре медучреждения.

При этом обследоваться получится и у тех, у кого в медицинской карте не был поставлен диагноз «коронавирус». В таком случае потребуется написать заявление и обратиться к руководителю больницы.

За организацию углубленной диспансеризации на своей территории отвечают региональные министерства здравоохранения.

Еще в документе пояснили, что соотечественников на углубленную диспансеризацию будут приглашать. Узнать, когда можно будет обследоваться, получится в личном кабинете на портале государственных слуг. Еще информирование будет осуществляться через СМС.

По итогам обследований врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, перенесших COVID-19.

Ранее эксперт оценил опасность «длинного COVID-19». Количество антител IgM увеличивается вскоре после заражения и незначительно уменьшается после выздоровления.