Пятый день подряд Крым бьет рекорды по заражению коронавирусом

Крым пятый день подряд ставит рекорды по числу выявленных случаев коронавируса. По данным главы республики Сергея Аксенова, за прошедший день инфекция подтвердилась у 409 человек.

Накануне был зафиксирован 401 случай коронавируса.

«Из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев завозные из-за рубежа», — говорится в публикации на странице Аксенова во «ВКонтакте».

Также за сутки выздоровел 161 пациент, всего от инфекции вылечились больше 47 тыс. жителей и гостей полуострова.

Ранее сообщалось, что в Крыму ужесточили ограничения для детских лагерей из-за коронавируса.