В России почти 30 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса

Почти 30 млн человек в России получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Сейчас мы видим, что на вакцинацию активно идут и лица старше 18 лет», — сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одобрил предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой вакцинировать все население страны, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.

По данным на 9 июля в России выявили 25 766 новых случаев коронавируса. Выздоровели 21 832 человека, умерли 726.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».