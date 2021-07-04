Врач объяснила, почему индийский штамм коронавируса вызывает проблемы ЖКТ

Кандидат медицинских наук Зухра Павлова заявила, что индийский штамм коронавируса «дельта» нередко вызывает проблемы желудочно-кишечного тракта. Ее слова приводит радио Sputnik в Telegram-канале.

«Если слабым звеном в организме является желудочно-кишечный тракт, то он обязательно отреагирует, даже если у других пациентов с тем же самым штаммом этого не будет», — сказала она.

Специалист напомнила, что 80% ткани иммунной системы находится в кишечнике.

Павлова добавила, что еще одним симптомом такого варианта коронавируса является потеря слуха.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что индийский штамм реже поражает рецепторы верхних дыхательных путей, а чаще — желудочно-кишечный тракт.

Вирусологи предупреждают, что заболевшие новым штаммом стали выделять больше частиц инфекции: если раньше переносчик инфекции заражал 2-3 человек, то заболевший индийским вариантом коронавируса может передать болезнь 5-6 людям.