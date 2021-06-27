AstraZeneca испытывает вакцину-бустер против коронавируса

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила о начале испытаний вакцины-бустера против южноафриканского штамма коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление компании.

В испытаниях нового препарата примут участие 2250 граждан Великобритании, ЮАР, Бразилии и Польши. Препарат, получивший название AZD2816, предназначен для борьбы с коронавирусом типа «бета» — штаммом вируса, впервые выявленном в Южной Африке.

Суть испытаний вакцины бустера состоит в вакцинации как не привитых людей, так и прошедших вакцинацию. Кроме того, планируется использовать AZD2816 в качестве второго компонента вакцины Vaxzevria — ранее известной как вакцина AstraZeneca.

В фармацевтической компании предполагают, что результаты испытаний станут известны к концу года, после чего, при положительном результате, AZD2816 передадут для оценки международным и национальным регуляторам.

Ранее житель Иордании потерял сознание после прививки AstraZeneca и умер.