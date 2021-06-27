Андрей Разин опубликовал видео из затопленной Анапы

В сети появилось видео затопленного города-курорта Анапы, в котором в субботу, 26 июня, выпало 50 миллиметров осадков. Видео в своем Instagram опубликовал музыкальный продюсер Андрей Разин.

На видео заметно, что проезжая часть одной из главных улиц города — Красноармейской — целиком погружена под воду, люди вынуждены идти по колено в воде, а женщинам с маленькими детьми приходится идти с ними на руках.

«Какой-то ужас происходит… Нас затопило, смыло полностью», — рассказал Разин.

По мнению продюсера, который в начале нулевых был заместителем мэра города, Анапе необходима собственная ливневая канализация, так как такие случаи уже повторялись в прошлом.

Ранее мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Ливни вызвали селевые потоки, которые сошли на южном берегу Крыма.