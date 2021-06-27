В подъезде жилого дома на Урале нашли тело голого мужчины

В Красноуфимске в одном из подъездов жилого дома по улице Ухтомской обнаружили тело голого мужчины. По словам местных жителей, у умершего мужчины была в этом доме квартира, а сам он трудился в Екатеринбурге, сообщает портал E1.RU.

«Мужчине на вид около 30 лет, не бомж. Лежал на лестнице, крови вокруг не было. Сначала ППС приехали, потом скорая, но откачать его им не удалось. Перед этим в подъезде был какой-то шум, кто-то из соседей даже рассказывал, что слышал крики, но внимания никто не обратил», — заявил очевидец.

Один из соседей добавил, что погибший трудился водителем и у него остались дети.

В Следственном комитете по Свердловской области подтвердили смерть мужчины.

«По предварительной информации, смерть не связана с криминалом», — уточнили в СК России по региону.

Ранее сообщалось, что СК устанавливает обстоятельства смерти четырех человек в подмосковном Щелкове. Родственников умерших опросили следователи, идет сбор улик и планируется проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы.